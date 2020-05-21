Врач назвала группу людей с повышенным риском смерти от COVID-19

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Смертность среди пациентов с коронавирусом, у которых есть нарушения обмена веществ, в несколько раз выше, чем у людей без таких заболеваний, рассказала директор ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава, член-корреспондент РАН Наталья Мокрышева в интервью RT.

Она отметила, что в группе риска пациенты с эндокринопатиями – с системными поражениями, сахарным диабетом, полиорганными нарушениями, болезнями надпочечников и аутоиммунными заболеваниями.

"В нашей стране почти восемь миллионов человек страдают ожирением. Предиабет у 19 миллионов человек. Плюс еще 30 миллионов – в группе риска из-за ожирения", – пояснила Мокрышева, добавив, что порядка 40% россиян имеют опухоли щитовидной железы.

По словам специалиста, повышенный риск смертности от коронавируса обусловлен поражением сердечно-сосудистой системы, почек, снижением иммунитета и сопротивляемостью организма COVID-19.

При этом, как отметила Мокрышева, что риск заражения коронавирусом не связан с лишним весом.

Врач рекомендовала гражданам с нарушениями обмена веществ во время самоизоляции соблюдать режим сна и бодрствования, режим рационального и сбалансированного питания, достаточного потребления воды.

Ранее спортивный психолог Ольга Тиунова заявила, что готовиться к будущему выходу из режима самоизоляции следует заранее, чтобы возвращение к прежнему образу жизни не превратилось в дополнительное испытание для нервной системы.

Специалист пояснила, что режим самоизоляции не должен спутать сознание, поэтому она рекомендовала уже сейчас составить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные списки дел. Она добавила, что пусть они и будут пока примерными, зато такой способ поможет сосредоточиться на рабочем процессе.

Она подчеркнула, что, пока есть время, также нужно постараться вернуться к своему прежнему графику сна: ложиться и вставать в то время, которое было до режима самоизоляции. А после пробуждения, по ее словам, нужно позаботиться о смене домашней одежды на более формальную.

