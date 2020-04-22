Ученые рассказали о влиянии кофе на восприятие вкуса

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Датские ученые узнали, что у пьющих кофе меняются вкусовые ощущения. Сладкая пища таким людям кажется более сладкой, а горькая – менее горькой. Результаты исследования появились в журнале Foods.
Исследователи из Орхусского университета Александр Вик Фьельдстад и Энрике Фернандес проанализировали хемосенсорную чувствительность людей, употребляющих кофе. Они хотели выяснить, влияет ли этот напиток на вкусовую и обонятельную чувствительность.
Тестирование прошли 156 добровольцев. Выяснилось, что на восприятие запахов кофе не влияет, в отличие от вкуса. Эксперимент с кофе повторили без него, итоги оказались точно такими же. Ученые полагают, что с этим связана склонность любителей кофе к употреблению темного шоколада.
Авторы пояснили, что влияние кофе на вкусовые ощущения было кратковременным и фиксировалось, только когда люди его пили. Специалисты считают, что это может помочь производителям продуктам питания найти универсальные ароматы, которые все воспринимают одинаково. Не исключено, что данные окажутся полезными для сознательного снижения сахара и калорий в пище. Это поможет тем, кто страдает избыточным весом и диабетом.
В прошлом году главный внештатный специалист Депздрава Москвы, психиатр-нарколог Евгений Брюн предупредил, что регулярное употребление кофе по утрам может привести к зависимости от этого напитка. Регулярное его употребление в больших дозах может обернуться развитием психомоторного возбуждения, раздражительности, бессонницы, а также тахикардии, нарушению сердечного ритма, повышению артериального давления, тошноты и рвоты.
В то же время Брюн уточнил, что резко отказываться от кофе не стоит. Это грозит абстинентным синдромом, его симптомы − головная боль, сонливость, перепады настроения, раздражительность и снижение работоспособности.
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонину Стародубову подтверждала, что чрезмерное потребление кофе может привести к нарушению сна, головным болям, повышенной возбудимости, сердцебиению и тошноте. В частности, взрослому за раз можно употреблять не более 100–150 миллиграммов, добавила она.
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