Ученые подсчитали, сколько кофе нужно выпить в день для похудения

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Ученые из Университета Иллинойса подсчитали, сколько кофе нужно выпить человеку в день для похудения. Об этом сообщает портал "Мир 24".

Благодаря кофеину запас липидов в жировых клетках уменьшается, что препятствует набору лишнего веса. Ученые пришли к таким выводам после эксперимента на крысах, которые в течение месяца употребляли высококалорийную пищу с преобладанием жиров и углеводов. Им также давали кофеин с дозировкой от 65 до 135 миллиграмм на порцию.

Ученые обнаружили, что крысы, которые употребляли кофеин, извлеченный из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем другие подопытные. При этом исследователи отмечают, что накоплению жира препятствуют и другие виды кофеина.

По мнению экспертов, человеку для похудения необходимо выпивать порядка четырех чашек кофе в день. Однако ученые советуют употреблять этот напиток с осторожностью, отмечая, что лучшим способом для борьбы с лишним весом остается сбалансированное питание.

Ранее врач и телеведущая Елена Малышева рассказала, от каких заболеваний может спасти кофе. По ее словам, кофе помогает в снижении риска возникновения инсульта, болезней печени и Паркинсона. Кроме того, Малышева отметила пользу напитка для тех категорий людей, которые больны диабетом второго типа.

Телеведущая добавила, что любимый многими напиток необходимо употреблять не ранее чем спустя час после пробуждения. Однако лучшим временем для кофебрейка является обеденный перерыв, поскольку именно тогда кофе сможет подарить необходимый заряд бодрости на остаток рабочего дня.

Тем временем главный внештатный специалист столичного Депздрава, психиатр-нарколог Евгений Брюн предупредил, что регулярное употребление кофе по утрам может привести к зависимости от этого напитка.

При этом специалист отметил, что резко отказываться от кофе также не стоит, иначе может развиться абстинентный синдром. Его симптомы − головная боль, сонливость, перепады настроения, раздражительность и снижение работоспособности.

