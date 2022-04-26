Психолог объяснила, как строить отношения при наличии детей от предыдущего брака

Ребенок от прежнего брака – это роскошь, которую способен оценить не каждый. Но чем старше мы становимся, тем чаще влюбляемся в людей, у которых дети уже есть. Семейный психолог, супервизор Анна Девятка рассказывает, как правильно вести себя в таких отношениях, сохранить любовь и романтику, несмотря на трудности.



Традиционно после развода встает вопрос: с кем остаются дети? Чаще всего – с мамой, а папа переходит на режим родителя выходного дня. В такой ситуации мы сталкиваемся с несправедливостью: как бы успешно ни справлялась женщина с воспитанием детей, в глазах общественности она будет "разведенкой с прицепом".

При этом если ситуация зеркальная и дети остаются с отцом, то вспомним, как описывают того же Новосельцева в "Служебном романе": холостяк с двумя детьми. Звучит намного уважительнее и открывает больше возможностей для создания новых отношений.

Восстановление женской самооценки

Первая задача, с которой нужно иметь дело, – восстановление самооценки и понимание, что ты не только мать, но и привлекательная женщина.

"После развода была не только дыра внутри, было полное ощущение потерянности. Я долго восстанавливалась после предательства, мне казалось, что раз мне изменили и бросили, то как женщина я ничего не стою", – рассказывает Олеся.

Только после года психотерапии, когда она почувствовала себя лучше и смогла снова доверять мужчинам, девушка увидела, что ею интересуются, но пугаются, когда узнают, что есть дети.

Роль спасителя

Мужчины боятся того, что на них возложат роль спасителя. Таким образом, они будут обязаны взвалить на себя все тяготы жизни женщины и решить все ее проблемы. Матери-одиночки в свою очередь ошибочно думают, что встретят мужчину, который как принц из сказки: победит дракона и избавит принцессу от всех проблем. Конечно, такие истории встречаются, но крайне редко и не всегда заканчиваются хеппи-эндом.

Роль спасителя – маркер зависимых отношений, и за любое спасение нужна будет награда в виде послушания или гиперконтроля. "Спасенная" принцесса оказывается в неоплатном долгу с навязанным чувством вины.

Поэтому, перед тем как вступать в отношения, нужно привести свою жизнь в порядок, чтобы никому не пришлось вас ни от чего спасать, чтобы вы чувствовали себя самодостаточной женщиной, а не "разведенкой с прицепом". Мужская помощь – это хорошо, но вы и сами должны уметь о себе позаботиться.

Женщина, которая состоялась

Женщина с детьми – это целый мир, в котором она может выстроить правила и отношения так, чтобы все были счастливы. Как только в этой системе появляется мужчина, встает вопрос о серьезности его намерений и крепости желания войти в семью. Он не заменит детям отца, но будет претендовать на роль "значимой мужской фигуры" – так это называется в психологии.

Когда дети маленькие, им легче принять нового друга мамы и признать его авторитет безоговорочно ("потому что мама так сказала"). В подростковом возрасте они могут начать проверять мужчину на прочность и конкурировать, кто главнее. В этот момент взрослым нужно совершить подвиг: много разговаривать с детьми и друг с другом, проговаривать страхи, объяснять план развития отношений.

Важно транслировать ребенку то, что нужно потратить определенное время для знакомства с характерами друг друга и выстроить быт. Жизнь не стоит на месте, и поэтому вполне нормальным является желание чувствовать себя любимой и создавать новые отношения. Такой подход позволит поделить ответственность за поведение. Подростки поймут, что с ними считаются, и ответят тем же.

Можно ли принять чужого ребенка?

Многие мужчины ставят перед собой задачу принять чужого ребенка как родного. Чем он младше, тем легче это сделать и как бы обмануть самого себя. Ведь характер человека на 60% состоит из воспитания и влияния социума, генетика влияет только на 40%. Правда, может получиться неловкая ситуация, если родной папа ребенка остался на связи. В этом случае обмануть себя не выйдет, как ни старайся.

Принять ребенка – значит, взять часть ответственности за него, переживать и беспокоиться о его будущем, желать добра и проявлять терпение к недостаткам, помогать изучать жизнь. Причем чем человек старше, тем четче должна быть граница: я не твой папа, но это не мешает переживать о тебе, общаться и планировать совместное будущее.

Основные ошибки

Марина привела в дом мужчину, и тот сразу стал устанавливать порядки: строго требовать послушания и чистоты. Дети взбунтовались и обратились к маме за помощью, но не получили поддержки, что восприняли как предательство. Отпрыскам было непонятно, почему вдруг их начинает ругать чужой человек, а мать его защищает. У подростков возникает ощущение, что их бросили, они начинают ревновать и демонстративно себя вести: врать, красть, ставить ультиматумы и уходить из дома.

Такой неконтролируемой ситуации лучше не допускать и следить, чтобы в конфликте детей слышали, а последнее слово оставалось за кровными родителями. Лучше потратить час на обсуждение того, что произошло, чем полностью потерять доверие ребенка. Марина поняла это только спустя годы и до сих пор жалеет, что поставила мужчину превыше детей.

Пример Марины иллюстрирует еще одну ошибку: ее новый мужчина стремительно вошел в жизнь семьи, нарубил дров, и так же стремительно удалился, оставив ее с еще большими проблемами. Внезапность, нахрапистость, агрессивность – все это сильно мешает выстраиванию отношений. Если мужчина любит женщину, то ему не стоит гнать лошадей. Лучше входить в ее жизнь аккуратно, плавно сокращая дистанцию и интересуясь: "Как у вас в семье принято?"

Безусловно, создание отношений с человеком, у которого есть дети, – большой труд. Если вы к нему не готовы, можно ограничиться романтическими свиданиями и избежать многих трудностей. Но мужчине важно быть главой семьи, быть рядом с женщиной, которую выбрал. Поэтому, приняв ответственное решение, он может вступить в долгий путь создания крепкой семьи, в которой есть любимые дети, хоть и не родные.