Эксперт предупредила, кому противопоказан массаж

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Тренер-нутрициолог Елена Новикова перечислила, что является категорическими противопоказаниями к посещению массажа, сообщает News.ru.

По словам эксперта, процедура массажа способна принести большую пользу для здоровья человека, однако от нее следует отказаться тем, у кого:

острая сердечная недостаточность;

кожные заболевания;

воспалительные процессы в настоящий момент;

открытые раны;

онкология;

обострением грыжи позвоночника;

гипертермия;

гипертония;

беременность;

менструация.

Не стоит также пытаться самостоятельно массировать поясничный отдел, если в нем были выявлены грыжи, предостерегла Новикова. При любых подозрениях и плохом самочувствии нужно обращаться к специалистам, резюмировала она.

Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Зоя Константинова предупредила, что есть определенные ограничения для проведения физиопроцедур по коррекции фигуры.

Эксперт объяснила, что они достаточно безопасны, если у человека нет хронических заболеваний в стадии декомпенсации, нет психических нарушений и каких-либо заболеваний, приводящих к ломкости сосудов и кровоизлияниям в мягкие ткани.