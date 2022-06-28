Косметолог объяснила, для чего нужна коллагенотерапия

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Косметолог, врач-дерматолог Наталья Лачинова рассказала, для чего применяют коллагенотерапию, сообщает "Радио 1".
Специалист отметила, что на процедуры с коллагеном люди приходят, когда хотят избавиться от рубцов на коже или предотвратить ее старение. Коллагенотерапия успешно решает эти проблемы, добавила косметолог.
По ее словам, коллаген используют для повышения плотности кожи на кистях рук, локтях, животе и внутренней поверхности бедер.
"Конечно, больший эффект достигается, если применять коллаген в сочетании с биоревитализацией на основе гиалуроновой кислоты и с пептидами. Это все вспомогательные методы омоложения. <…> Чем сильнее мы уплотняем кожу, тем лучше. Стареть будем медленнее", – объяснила она.
Посещать такие процедуры можно с 25 лет, однако, по словам Лачиновой, есть несколько противопоказаний. Она предупредила, что с осторожностью следует прибегать к применению коллагена тем, у кого есть аллергические реакции или аутоимунные заболевания.
Ранее врач-дерматовенеролог, косметолог Зоя Константинова предупредила, что есть определенные ограничения для проведения физиопроцедур по коррекции фигуры.
Эксперт объяснила, что они достаточно безопасны, если у человека нет хронических заболеваний в стадии декомпенсации, нет психических нарушений и каких-либо заболеваний, приводящих к ломкости сосудов и кровоизлияниям в мягкие ткани.
"Доктор 24": коллаген
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