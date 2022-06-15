Дерматолог рассказала, как по лицу определить признаки высокого холестерина

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Уровень холестерина можно определить по внешнему виду кожи на лице. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, на высокий уровень холестерина может указывать наличие милиумов, чем-то похожих на белые угри. "В простонародье их называют просянка. Это точки, плотные на ощупь, которые невозможно выдавить в отличие, например, от угрей", – объясняет дерматолог.





Юлия Галлямова врач-дерматолог Милиумы – это такие плотные желтоватые образования. Без удаления врача они будут расти в размерах и дальше распространяться. Естественно, их удаляют у косметолога или дерматолога, потому что с эстетической точки зрения некрасиво.

Сами по себе милиумы не представляют угрозы для жизни, просто доставляют эстетический дискомфорт, обратила внимание Галлямова. Гораздо опаснее причина, по которой они появились. Поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови и вовремя обращаться к врачу, рекомендует эксперт.

"При высоком холестерине милиумы будут увеличиваться в размере, и, естественно, это будет некрасиво. Но самая большая беда – это все-таки высокий холестерин, а не сами милиумы", – говорит дерматолог.





Юлия Галлямова врач-дерматолог Желтовато-коричневые бляшки, которые могут быть в углах глаз, – это тоже может являться признаком высокого холестерина, отложения холестерина.

Ранее сообщалось, что о повышении холестерина могут предупреждать темные полоски под ногтями. Как правило, они проходят в направлении роста ногтевой пластины. Такой симптом возникает на фоне того, что приток крови к различным частям тела ограничивается заблокированными или сузившимися артериями. В том числе это касается и ногтей.