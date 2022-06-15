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Дерматолог рассказала, как по лицу определить признаки высокого холестерина

Похожи на белые угри: как по лицу определить признаки высокого холестерина
обществоэксклюзив

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Уровень холестерина можно определить по внешнему виду кожи на лице. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог Юлия Галлямова.

По словам специалиста, на высокий уровень холестерина может указывать наличие милиумов, чем-то похожих на белые угри. "В простонародье их называют просянка. Это точки, плотные на ощупь, которые невозможно выдавить в отличие, например, от угрей", – объясняет дерматолог.

Милиумы – это такие плотные желтоватые образования. Без удаления врача они будут расти в размерах и дальше распространяться. Естественно, их удаляют у косметолога или дерматолога, потому что с эстетической точки зрения некрасиво.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог

Сами по себе милиумы не представляют угрозы для жизни, просто доставляют эстетический дискомфорт, обратила внимание Галлямова. Гораздо опаснее причина, по которой они появились. Поэтому важно следить за уровнем холестерина в крови и вовремя обращаться к врачу, рекомендует эксперт.

"При высоком холестерине милиумы будут увеличиваться в размере, и, естественно, это будет некрасиво. Но самая большая беда – это все-таки высокий холестерин, а не сами милиумы", – говорит дерматолог.

Желтовато-коричневые бляшки, которые могут быть в углах глаз, – это тоже может являться признаком высокого холестерина, отложения холестерина.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог

Ранее сообщалось, что о повышении холестерина могут предупреждать темные полоски под ногтями. Как правило, они проходят в направлении роста ногтевой пластины. Такой симптом возникает на фоне того, что приток крови к различным частям тела ограничивается заблокированными или сузившимися артериями. В том числе это касается и ногтей.

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