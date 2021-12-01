Кардиолог рассказал о предвестниках тромбоза

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Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что посинение или побеление конечностей может сигнализировать о тромбозе.

Тромбозы бывают венозные и артериальные, поясняет специалист. Может наблюдаться очень сильная боль, которую нельзя снять ни таблетками, ни уколами, потому что не устранена ее причина, говорит врач.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач Если тромбоз на поверхности, то чаще всего это боль. Венозные тромбозы идут с посинением, а артериальные с побелением конечностей, она становится холодной, чужой, с болью. Может быть, тромб из сердца оторвался и улетел в верхнюю конечность, она побелела и стала холодной.

К группам риска Серебрянский отнес людей с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. "При аритмии эти тромбы могут отлететь и полететь и в сердце, и в легкие. Дальнейшим осложнением является тромбоэмболия легочной артерии или мозговой инсульт – это часто. Или инфаркт миокарда", – уточнил кардиолог.

Кроме того, привести к тромбозам могут травмы рук и нижних конечностей, продолжает эксперт. "Могут образоваться вторичные тромбозы в следствие повреждения или травм сосудов. То есть внутрисосудистые тромбозы", – предупреждает врач.

Коронавирусная инфекция тоже может сопровождаться образованием тромбов в сосудах малого круга кровообращения, говорит Серебрянский. По словам врача, они появляются из-за сгущения крови и увеличения в ней числа тромбоцитов. Из-за тромбоза легкие "выключаются" из дыхательной функции, указал специалист.





Юрий Серебрянский кардиолог, заслуженный врач При тромбозе нужно сразу же вызывать скорую, и она определит, куда повезти человека, чтобы он просто так не ходил. Может произойти острый тромбоз сосудов сердца, и это способно привести к инфаркту, то есть там хождение не нужно, надо вызывать врача к себе на дом.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что следует употреблять больше жидкости и чаще двигаться для уменьшения риска возникновения тромбов. Вместе с тем специалист посоветовала ни в коем случае не принимать антикоагулянты (лекарства для разжижения крови) в профилактических целях, поскольку такие средства имеют серьезные побочные эффекты.