Кардиолог рассказал о предвестниках тромбоза

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Кардиолог, заслуженный врач Юрий Серебрянский рассказал Москве 24, что посинение или побеление конечностей может сигнализировать о тромбозе.
Тромбозы бывают венозные и артериальные, поясняет специалист. Может наблюдаться очень сильная боль, которую нельзя снять ни таблетками, ни уколами, потому что не устранена ее причина, говорит врач.
К группам риска Серебрянский отнес людей с варикозным расширением вен, сахарным диабетом, аритмией и нарушением свертываемости крови. "При аритмии эти тромбы могут отлететь и полететь и в сердце, и в легкие. Дальнейшим осложнением является тромбоэмболия легочной артерии или мозговой инсульт – это часто. Или инфаркт миокарда", – уточнил кардиолог.
Кроме того, привести к тромбозам могут травмы рук и нижних конечностей, продолжает эксперт. "Могут образоваться вторичные тромбозы в следствие повреждения или травм сосудов. То есть внутрисосудистые тромбозы", – предупреждает врач.
Коронавирусная инфекция тоже может сопровождаться образованием тромбов в сосудах малого круга кровообращения, говорит Серебрянский. По словам врача, они появляются из-за сгущения крови и увеличения в ней числа тромбоцитов. Из-за тромбоза легкие "выключаются" из дыхательной функции, указал специалист.
Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что следует употреблять больше жидкости и чаще двигаться для уменьшения риска возникновения тромбов. Вместе с тем специалист посоветовала ни в коем случае не принимать антикоагулянты (лекарства для разжижения крови) в профилактических целях, поскольку такие средства имеют серьезные побочные эффекты.
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