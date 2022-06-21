Дерматолог рассказала, для кого безопасны физиопроцедуры по коррекции фигуры

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Врач – дерматовенеролог, косметолог Зоя Константинова предупредила, что есть определенные ограничения для проведения физиопроцедур по коррекции фигуры, сообщает "Радио 1".

"Они достаточно безопасны, если у человека нет хронических заболеваний в стадии декомпенсации, нет психических нарушений и каких-то заболеваний на ломкость сосудов и кровоизлияний в мягкие ткани", – объяснила эксперт.

Константинова добавила, что результат будет гораздо эффективнее, если человек будет совмещать посещение RF-лифтинга или LPG-массажа с правильным питанием. Также нельзя забывать и о соблюдении питьевого режима, резюмировала специалист.

Ранее врач – косметолог Мария Блинова рассказала, что попытки серьезно обновить кожу в пожилом возрасте могут быть опасны для здоровья.

По словам эксперта, возрастные пациентки часто обращаются к косметологам с запросом на шлифовку и глубинные пилинги кожи. Такие манипуляции могут оставить заметные шрамы или рубцы, предупредила специалист.

Блинова также посоветовала обращаться к косметологам в возрасте 25–30 лет. Наиболее эффективными, по ее словам, будут мезотерапия или биоревитализация, поскольку эти процедуры помогают организму получить ряд необходимых веществ.