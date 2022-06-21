Дерматолог рассказала, для кого безопасны физиопроцедуры по коррекции фигуры

Фото: ТАСС/DPA/Boris Roessler
Врач – дерматовенеролог, косметолог Зоя Константинова предупредила, что есть определенные ограничения для проведения физиопроцедур по коррекции фигуры, сообщает "Радио 1".
"Они достаточно безопасны, если у человека нет хронических заболеваний в стадии декомпенсации, нет психических нарушений и каких-то заболеваний на ломкость сосудов и кровоизлияний в мягкие ткани", – объяснила эксперт.
Константинова добавила, что результат будет гораздо эффективнее, если человек будет совмещать посещение RF-лифтинга или LPG-массажа с правильным питанием. Также нельзя забывать и о соблюдении питьевого режима, резюмировала специалист.
Ранее врач – косметолог Мария Блинова рассказала, что попытки серьезно обновить кожу в пожилом возрасте могут быть опасны для здоровья.
По словам эксперта, возрастные пациентки часто обращаются к косметологам с запросом на шлифовку и глубинные пилинги кожи. Такие манипуляции могут оставить заметные шрамы или рубцы, предупредила специалист.
Блинова также посоветовала обращаться к косметологам в возрасте 25–30 лет. Наиболее эффективными, по ее словам, будут мезотерапия или биоревитализация, поскольку эти процедуры помогают организму получить ряд необходимых веществ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: