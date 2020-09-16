Эксперты назвали опасные для пожилых людей процедуры в салонах красоты

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Врач-дерматокосметолог Мария Блинова рассказала, что попытки серьезно обновить кожу в пожилом возрасте могут быть опасны для здоровья. Об этом сообщает News.ru.

По словам эксперта, возрастные пациентки часто обращаются к косметологам с запросом на шлифовку и глубинные пилинги кожи. Такие манипуляции могут оставить заметные шрамы или рубцы, предупредила специалист.

Блинова также посоветовала обращаться к косметологам в возрасте 25–30 лет. Наиболее эффективными, по ее словам, будут мезотерапия или биоревитализация, поскольку эти процедуры помогают организму получить ряд необходимых веществ.

"В зрелом возрасте кожа начинает меньше вырабатывать собственных резервов, собственного коллагена, фибрина, гиалуроновой кислоты. Связано это с тем, что наступает период менопаузы. Из-за этого уменьшается выработка женского полового гормона эстрогена, который отвечает за выработку этих веществ", – объяснила дерматокосметолог.

По словам Марии Блиновой, около 30% женщин не умеют правильно ухаживать за кожей. Порядка 15% опрошенных не занимаются домашним уходом и не обращаются к косметологам.

Как рассказала косметолог Виктория Викулова, в зрелом возрасте также стоит отказаться от SMAS-лифтинга – безоперационной процедуры по подтяжке лица. Нарушения в работе сердца могут стать причиной серьезных осложнений, вплоть до ишемической болезни и инфаркта, отметила врач.

В свою очередь, врач-косметолог Георгий Можейко призвал обращаться только к тем специалистам, которые проводят предварительное исследование состояния здоровья пациента. Он также посоветовал обращаться к эндокринологу – некоторые проблемы, по его мнению, можно скорректировать при улучшении гормонального фона.

А вот гормонозаместительной терапии придерживаются не все эксперты. Это лечение позволяет возобновить содержание гормонов, которое падает с возрастом, однако, по некоторым данным, увеличивает риск онкологических заболеваний.

По словам эксперта-геронтолога Алексея Москалева, человек проходит три переломных стадии старения организма. Первая из них наступает уже в 45 лет. Следующая приходится на 60 лет и сопровождается нарушениями в жизненно важных функциях.

