Мужчинам стоит беречь от солнца лысину и щетину – дерматолог

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Для защиты от солнечных ультрафиолетовых лучей и предупреждения кожных заболеваний мужчинам стоит пользоваться специальными кремами. Об этом заявила заведующая вторым дерматовенерологическим отделением отдела оказания специализированной медицинской помощи ГБУЗ "Московский научно-практический центр дерматовенерологии и косметологии" столичного департамента здравоохранения Марина Горностаева.
По ее словам, под защитой должны находиться все открытые участки тела, в том числе лысина.
"Очень часто мужчины приходят с кератомами, пигментными образованиями именно на лысеющей коже, потому что она всегда обгорает, а они не обращают на это никакого внимания. Все открытые участки кожи нужно покрывать солнцезащитными средствами: это касается и всего тела, и лица, на губы в том числе стоит наносить бальзам с УФ-фильтром", – приводит Агентство "Москва" слова Горностаевой.
Специалист отметила, что негустая борода и щетина не защищают от вредных лучей, а потому на лицо также необходимо наносить солнцезащитный крем.
"Если борода густая и длинная, так что кожи под ней не видно, то наносить на эту область солнцезащитный крем не нужно. Но если борода редкая, или щетина, тем более если на этом участке под бородой имеются образования, невусы, солнцезащитный крем обязателен", – добавила врач.
Кроме этого, даже в отсутствие солнца – осенью или зимой для безопасного нахождения на улице коже необходимо обеспечивать фотозащиту.
Ранее врач рассказал, что людям со светлой кожей молочного оттенка с веснушками или с множественными родинками противопоказан загар. У таких людей он не способен сформироваться из-за фототипа кожи, вместо этого появится солнечный ожог.
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