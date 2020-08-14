Косметолог объяснила особенности старения россиянок

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Врач-косметолог Екатерина Морозова объяснила особенности старения россиянок, сообщает Пятый канал.

По ее словам, у российских женщин наблюдается смешанный тип старения кожи – это и деформации, и мускулистый тип, и образование мелких морщин. В то же время специалист считает, что прежде всего играет роль социальный фактор.

"Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой", – объяснила косметолог.

Чтобы продлить молодость кожи, врач рекомендует каждый день очищать кожу специальными средствами, использовать сыворотку с антивозрастным компонентом, для большей эффективности нанося ее специальным роллером. Она призвала учитывать индивидуальные проблемы, в том числе последствия вредных привычек, генетики, стресса, и обращаться к косметологам, если самостоятельно справиться с признаками старения не выходит.

В прошлом году журналист китайского портала Sohu высказал мнение о том, что россиянки стареют быстрее, чем китаянки. По его утверждению, после замужества россиянки посвящают все свое время мужу и детям, поэтому не следят за своей внешностью так, как раньше. Другим важным фактором называется генетика. Автор материала также подчеркивает, что в условиях сурового климата люди привыкли к высококалорийной пище, богатой углеводами, что сказывается на скорости старения организма.

Косметолог-дерматолог Натаэла Гришина указала, что проблема заключается в различных типах старения кожи. Для женщин в России характерен деформационный тип, при котором контур лица перестает быть четким, появляются носогубные складки и общее выражение усталости. В Азии, напротив, преобладает мускульный тип, благодаря этому овал лица азиаток с возрастом почти не меняется и долгое время не появляются морщины.