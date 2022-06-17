Врач-косметолог рассказала о правилах красивого загара

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Врач-косметолог Зайнаб Мирзоева раскрыла в беседе с "Лентой.ру" секреты красивого загара. По словам эксперта, нужно следовать простым правилам, чтобы получить красивый тон кожи без вреда для здоровья.
Первое правило – всегда нужно использовать крем, защищающий от солнца. Мирзоева посоветовала выбирать средства, которые дают степень защиты 40, и по мере приобретения оттенка кожи можно переходить на солнцезащитный фактор поменьше.
"Чтобы коже было проще накапливать меланин, стоит тщательно очистить ее от загрязнений и омертвевших клеток, используя скраб для тела", – рассказала специалист.
Другой немаловажный фактор – кожу необходимо увлажнять, используя различные крема или косметическое молочко.
Косметолог также сделала акцент на том, что время пребывания на солнце нужно увеличивать постепенно: в первый день рекомендуется не более 20–30 минут, а затем с каждым днем прибавлять 5–10 минут, резюмировала она.
Ранее врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета Екатерина Грекова предупредила, что наиболее серьезным последствием нахождения на солнце без защитных кремов является меланома.
По ее словам, обычно эффект от нахождения на солнце бывает накопительным. Грекова объяснила, что последствия могут появляться спустя годы и иногда десятилетия.
Дерматолог подчеркнула, что кожу необходимо защищать от ультрафиолета. Если этого не делать, могут начать появляться меланомы, себорейные кератомы, родинки и другие новообразования.
Эксперты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем
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