Дерматолог предупредила об опасности нахождения под солнцем без SPF-средств

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Наиболее серьезным последствием нахождения на солнце без защитных кремов является меланома. Об этом "Мосленте" сообщила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета Екатерина Грекова.

"Люди не всегда отдают себе отчет в том, что необходимо использовать солнцезащитные средства, потому что не видят мгновенных последствий", – уточнила эксперт.

По ее словам, обычно эффект от нахождения на солнце бывает накопительным. Грекова объяснила, что последствия могут появляться спустя годы и иногда десятилетия.

Дерматолог подчеркнула, что кожу необходимо защищать от ультрафиолета. Если этого не делать, могут начать появляться меланомы, себорейные кератомы, родинки и другие новообразования.

Также медик отметила, что ультрафиолет вызывает фотостарение, то есть гиперпигментацию, морщины, потерю упругости и тонуса кожи, бледный и неровный цвет лица.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил о необходимости защищать глаза во время загара.

Эксперт отметил, что даже короткое по времени воздействие яркого солнца способно повредить орган зрения. При этом важно понимать, что ультрафиолет проникает сквозь кожу, поэтому в защите нуждаются даже закрытые глаза.