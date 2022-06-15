Дерматолог предупредила об опасности нахождения под солнцем без SPF-средств

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Наиболее серьезным последствием нахождения на солнце без защитных кремов является меланома. Об этом "Мосленте" сообщила врач-дерматолог, кандидат медицинских наук, ассистент кафедры Сеченовского университета Екатерина Грекова.
"Люди не всегда отдают себе отчет в том, что необходимо использовать солнцезащитные средства, потому что не видят мгновенных последствий", – уточнила эксперт.
По ее словам, обычно эффект от нахождения на солнце бывает накопительным. Грекова объяснила, что последствия могут появляться спустя годы и иногда десятилетия.
Дерматолог подчеркнула, что кожу необходимо защищать от ультрафиолета. Если этого не делать, могут начать появляться меланомы, себорейные кератомы, родинки и другие новообразования.
Также медик отметила, что ультрафиолет вызывает фотостарение, то есть гиперпигментацию, морщины, потерю упругости и тонуса кожи, бледный и неровный цвет лица.
Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил о необходимости защищать глаза во время загара.
Эксперт отметил, что даже короткое по времени воздействие яркого солнца способно повредить орган зрения. При этом важно понимать, что ультрафиолет проникает сквозь кожу, поэтому в защите нуждаются даже закрытые глаза.
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