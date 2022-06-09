Эксперты рассказали, как выбрать солнцезащитный крем

Считается, что моду на загорелое тело ввела дизайнер Коко Шанель. Именно она выпустила на подиум загорелых моделей и произвела революцию в мире красоты. С тех пор золотистый оттенок кожи не теряет свою популярность. Главное – следовать правилам, которые защитят от вредного воздействия солнца.

Как выбрать подходящий крем от загара? И как правильно им пользоваться? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

