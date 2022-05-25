Собянин выделил средства на поддержку такси и каршеринга в условиях санкций

09:17
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сергей Собянин подписал распоряжение о выделении 450 миллионов рублей на дополнительную поддержку компаний такси и операторов каршеринга. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
Программа предусматривает увеличение в два раза размера субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и лизинговым платежам на приобретение транспорта.
Дополнительная поддержка должна помочь компаниям выполнить их возросшие финансовые обязательства.
"Это, в свою очередь, поможет сохранить парк машин, доступность услуг и уровень сервиса для потребителей. Для каршеринга – это большой выбор машин в разных частях города. Для такси – быстрая подача к месту заказа", – говорится в сообщении.
В настоящее время таксопарк Московского региона состоит из 155 000 автомобилей, из которых 60 000 приходится на столицу, а 95 000 – на область. В парке каршеринга же находится 30 000 автомобилей, из которых практически все были приобретены по договорам лизинга.
Заявки на получение субсидий будет принимать столичный Дептранс с 20 июня по 3 июля.
Ранее Сергей Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам. Органы исполнительной власти Москвы с 1 июня прекратят работу по взысканию назначенных, но неоплаченных штрафов за нарушение ковидных ограничений.
Собянин снизил ставку по льготным кредитам промышленности с 11 до 9%
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