Собянин объявил амнистию по ковидным штрафам

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Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Сергей Собянин принял решение о ковидной амнистии с 1 июня. Об этом глава столицы написал в своем блоге.
По словам мэра, отмена большинства антиковидных ограничений является частью мер по смягчению санкционного давления.
"Два года большинство граждан добросовестно соблюдали эти вынужденные ограничения. А если случались нарушения, то оплачивали штраф. И за это огромное спасибо бизнесу и москвичам. Без вашей искренней поддержки было бы гораздо сложнее справиться с пандемией", – отметил Собянин.
Мэр напомнил, что органы власти продолжают взыскивать с граждан штрафы, назначенные ранее. Оплату части из них требуют в судебном порядке. Глава столицы подчеркнул, что административные взыскания внесли весомый вклад в борьбу с коронавирусом, однако эта мера утратила свою актуальность.
Собянин отметил, что органы исполнительной власти Москвы прекратят взыскивать с жителей столицы штрафы за нарушение коронавирусных ограничений. Речь идет о тех административных взысканиях, что не оплачены в настоящий момент.
Амнистии подлежат штрафы, наложенные за нарушение любых ковидных ограничений. Исключением являются штрафы за нарушение режима самоизоляции заболевшим коронавирусом, поскольку в этом случае наказание необходимо: человек сознательно подвергал опасности жизнь и здоровье других людей.
Кроме того, бизнес и граждане, которые уже оплатили ковидные штрафы, смогут подать заявку на компенсацию.
Амнистия вступит в силу с 1 июня 2022 года.
Для получения субсидий граждане, индивидуальные предприниматели и юридические лица могут обратиться в центры "Мои документы" с постановлением об административном наказании и документом, подтверждающим уплату штрафа. Формы заявлений о предоставлении субсидий появятся на портале mos.ru.
Мера поддержки будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Инфографика: sobyanin.ru
В марте Сергей Собянин отменил масочный режим в столице из-за стабильного улучшения эпидемиологической ситуации в городе. Также были отменены регулярное измерение температуры тела работников и установка разделительных перегородок на рабочих местах. Кроме того, с 3 марта в Москве прекратилось использование QR-кодов, также были отменены ограничения в сфере спорта и культуры.
Собянин: отмена ковидных ограничений поддержит бизнес, испытывающий санкционное давление
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