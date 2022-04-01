Собянин продлил срок выплаты пенсионерам компенсации за вакцинацию от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Сергей Собянин продлил на три месяца срок действия программы дополнительного стимулирования вакцинации от коронавируса пожилых граждан. Мэр подписал соответствующее постановление.

Программа будет действовать до 30 июня. В ее рамках граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию или ревакцинацию, смогут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье" либо денежную компенсацию в размере 10 тысяч рублей.

В наборе содержатся пульсоксиметр, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней, витамины, косметические средства, медицинские маски и другие вещи, необходимые для поддержания здоровья. Чтобы заменить подарок денежным вознаграждением, нужно подать соответствующее заявление в любом городском центре социального обслуживания.

С начала старта акции подарочные коробки получили около 344 тысяч пенсионеров, компенсацию выплатили свыше 441 тысяче человек.

Обратиться за получением набора можно будет до 1 сентября. Подарок от города или денежную компенсацию можно получить только один раз.

Изначально действие программы должно было завершиться 1 октября 2021, однако Сергей Собянин продлил ее до конца года, а затем – до 31 марта 2022 года.

