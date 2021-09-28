Собянин продлил срок выдачи наборов "С заботой о здоровье" до конца года

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Сергей Собянин продлил до конца 2021 года срок выдачи подарочных наборов "С заботой о здоровье", сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

Таким образом, программа будет действовать с 23 июня по 31 декабря 2021 года. Ранее она должна была завершиться 1 октября 2021 года.

В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в указанный период сделают прививку первым компонентом, а затем полностью завершат вакцинацию, могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье".

В набор входят вещи, необходимые для поддержания здоровья и хорошего самочувствия. В частности это пульсоксиметр – прибор для измерения пульса и уровня кислорода в крови, измеритель артериального давления, таблетница на семь дней – контейнер для дозирования приема лекарств, биологически активная добавка "Омега 3", витамин D3, набор качественной косметики для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель, набор медицинских масок.

В программе могут принять участие и граждане, прошедшие повторно сделавшие прививку в указанный период. Сертификат на набор выдают в пункте вакцинации после прохождения первичной или повторной вакцинации.

После необходимо позвонить по телефону +7 (495) 870-44-44, чтобы уточнить время работы и адрес ближайшего пункта вакцинации или центра соцобслуживания, где выдают сами наборы.

В июле стало известно, что пенсионеры, сделавшие прививку от COVID-19 в Москве, смогут получить коробку "С заботой о здоровье". Всего с начала проведения акции подарочные наборы получили свыше 180 тысяч московских пенсионеров.

