Пункты выдачи наборов "С заботой о здоровье" с 28 июля откроются на базе поликлиник Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пенсионеры, сделавшие прививку от COVID-19 в Москве, смогут получить коробку "С заботой о здоровье". Подарки можно забрать с 26 июля в Гостином дворе, а с 28 июля – еще в 119 пунктах на базе поликлиник, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что на подарки могут рассчитывать граждане старше 65 лет, которые сделали прививку против коронавируса в период с 23 июня по 1 октября.

"Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза – с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе, а с 28 июля – еще в 119 центрах на базе поликлиник", – рассказала Ракова.

Каждому москвичу старше 65 лет, прошедшему вакцинацию с 23 июня по 1 октября этого года, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат, который дает право на получение подарка.

В коробку "С заботой о здоровье" входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, таблетница, маски и другое.



Уточняется, что набор можно забрать в течение месяца после инъекции второго компонента вакцины, предъявив паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября, а также сертификат на подарочный набор.

Уточнить, в каких пунктах выдают подарки, можно по телефону 8 (495) 870-44-44.

Ранее Сергей Собянин заявил, что число столичных пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, достигло 1 миллиона. Также Собянин обратился к еще не успевшим привиться пожилым жителям столицы, призвав их найти время и пройти вакцинацию.

До этого мэр сообщил, что в столице ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тысяч человек. При этом власти Москвы надеются, что столица преодолела пик заболеваемости COVID-19: по словам мэра, в городе уже пятую неделю снижается число случаев коронавируса.

