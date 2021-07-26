Пункты выдачи наборов "С заботой о здоровье" с 28 июля откроются на базе поликлиник Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пенсионеры, сделавшие прививку от COVID-19 в Москве, смогут получить коробку "С заботой о здоровье". Подарки можно забрать с 26 июля в Гостином дворе, а с 28 июля – еще в 119 пунктах на базе поликлиник, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она уточнила, что на подарки могут рассчитывать граждане старше 65 лет, которые сделали прививку против коронавируса в период с 23 июня по 1 октября.
"Каждая собрана с заботой и вниманием к москвичам старшего поколения. Ранее забрать набор можно было только в центрах социального обслуживания по месту жительства, а теперь мы расширяем число пунктов в два раза – с 26 июля сделать это можно в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе, а с 28 июля – еще в 119 центрах на базе поликлиник", – рассказала Ракова.
Каждому москвичу старше 65 лет, прошедшему вакцинацию с 23 июня по 1 октября этого года, в пунктах вакцинации вручают специальный сертификат, который дает право на получение подарка.
В коробку "С заботой о здоровье" входит набор необходимых вещей для поддержания здорового образа жизни и укрепления иммунитета: витамины, приборы для измерения артериального давления и пульса, таблетница, маски и другое.
Уточняется, что набор можно забрать в течение месяца после инъекции второго компонента вакцины, предъявив паспорт, полис ОМС, сертификат о вакцинации с отметками о введении вакцины в период с 23 июня по 1 октября, а также сертификат на подарочный набор.
Уточнить, в каких пунктах выдают подарки, можно по телефону 8 (495) 870-44-44.
Ранее Сергей Собянин заявил, что число столичных пенсионеров, прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, достигло 1 миллиона. Также Собянин обратился к еще не успевшим привиться пожилым жителям столицы, призвав их найти время и пройти вакцинацию.
До этого мэр сообщил, что в столице ежедневно прививаются от коронавируса около 90 тысяч человек. При этом власти Москвы надеются, что столица преодолела пик заболеваемости COVID-19: по словам мэра, в городе уже пятую неделю снижается число случаев коронавируса.
Собянин выразил надежду, что Москва прошла пик заболеваемости COVID-19
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: