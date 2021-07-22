В Кремле оценили инициативу наказывать за призывы к отказу от вакцинации

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сформированной позиции по предложению ввести ответственность за призывы не вакцинироваться от COVID-19 в Кремле нет. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"У нас нет никакой позиции, мы не знаем деталей этого предложения. Что значит отказ и призыв к отказу? Что трактовать призывом к отказу? Частное мнение – это призыв к отказу или нет? Поэтому, не зная деталей этой инициативы, я вам ничего не могу сказать", – приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

При этом Песков напомнил о действующих нормах закона, позволяющих наказывать за распространение фейков, провоцирующих нежелательные общественные процессы.

Ранее первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести в России уголовную ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским причинам. Письмо с соответствующим содержанием он направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.

По его словам, некоторые люди пропагандируют идею о вреде вакцин, которую поддерживает и часть медработников, отговаривая людей прививаться, что приводит к возникновению черного рынка сертификатов и QR-кодов.