В России предложили ввести ответственность за призывы к отказу от вакцинации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко письмо с призывом ввести в России ответственность за призывы к отказу от вакцинации по немедицинским причинам. Об этом сообщает RT.

По его словам, часть общества пропагандирует идею о вреде вакцин, которую поддерживают и некоторые медработники, отговаривая людей прививаться. Это приводит к возникновению черного рынка сертификатов и QR-кодов, считает он.

"Прошу вас оценить идею о дополнении Уголовного кодекса в части установления ответственности за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям, установления ответственности для медицинских работников, распространяющих недостоверную и вредительскую информацию о вакцинировании", – написал Петров.

Он также призвал ввести ответственность за приобретение фиктивных документов о вакцинации.

Все это поспособствует повышению ответственного отношения граждан к процессу вакцинации, заключил общественник.

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что российское законодательство предусматривает наказание за распространение фейков о вакцинации от коронавируса.

Сенатор подчеркнул, что физическим лицам за совершение таких действий может грозить до трех лет ограничения свободы, юридическим – штраф в размере 1,5–3 миллионов рублей.

