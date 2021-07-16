Москвичам выписали штрафов на 18,2 млн рублей за несданный тест на COVID-19

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Общая сумма штрафов москвичей, которые не внесли результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на портале Госуслуг после возвращения из-за рубежа, составила 18 миллионов 205 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 7 тысяч 309 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении", – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Всего в районные суды было направлено 3 385 протоколов об административных нарушениях. 1 тысяче 482 фигурантам присуждены штрафы, дела остальных граждан на данный момент находятся на рассмотрении.

Ранее Кузьминский районный суд Москвы признал виновным 41-летнего мужчину, обвиняемого в создании угрозы массового заболевания людей. По данным суда, заболевший коронавирусом мужчина был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях.

При этом он намеренно указал недостоверную информацию об адресе проживания, где должен был соблюдать карантин.