Москвичам выписали штрафов на 18,2 млн рублей за несданный тест на COVID-19

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Общая сумма штрафов москвичей, которые не внесли результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на портале Госуслуг после возвращения из-за рубежа, составила 18 миллионов 205 тысяч рублей. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"С 1 августа 2020 года управлением Роспотребнадзора по Москве гражданам, вернувшимся из-за рубежа и не занесшим результаты тестирования на COVID-19 на ЕПГУ, направлено 7 тысяч 309 уведомлений о явке для составления протокола об административном правонарушении", – рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.
Всего в районные суды было направлено 3 385 протоколов об административных нарушениях. 1 тысяче 482 фигурантам присуждены штрафы, дела остальных граждан на данный момент находятся на рассмотрении.
Ранее Кузьминский районный суд Москвы признал виновным 41-летнего мужчину, обвиняемого в создании угрозы массового заболевания людей. По данным суда, заболевший коронавирусом мужчина был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях.
При этом он намеренно указал недостоверную информацию об адресе проживания, где должен был соблюдать карантин.
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