Москвич осужден на 10 месяцев за заселение в хостел во время болезни COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Кузьминский районный суд Москвы признал виновным 41-летнего мужчину, обвиняемого в создании угрозы массового заболевания людей. Об этом сообщает Агентство "Москва".

По данным суда, заболевший коронавирусом мужчина был выписан для продолжения лечения в амбулаторных условиях. При этом он намеренно указал недостоверную информацию об адресе проживания, где должен был соблюдать карантин.

При заселении в хостел мужчина также скрыл факт наличия у себя заболевания, подвергнув заражению других лиц.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину.

"С учетом позиции государственного обвинителя Кузьминской межрайонной прокуратуры суд назначил мужчине наказание в виде 10 месяцев ограничения свободы", – рассказали в пресс-службе суда.

Ранее Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что всем пациентам с ОРВИ в Москве теперь необходимо соблюдать самоизоляцию.

Такая мера была принята в связи с решением Депздрава приравнивать всех пациентов с ОРВИ к заболевшим коронавирусной инфекцией.