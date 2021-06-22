Итальянский подросток подаст в суд на родителей за запрет привиться от COVID-19

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Подросток из Флоренции обратился к адвокатам из-за родителей, запрещающих ему прививаться от коронавируса, сообщает РИА Новости.

Поскольку школьнику 17 лет, ему требуется письменное разрешение родителей на вакцинацию. Он рассказал, что родители согласия не дают.

Со слов подростка, его родители считают вакцины небезопасными, называя их гадостью. О проблеме узнали социальные службы и школа, которые обратились к юристам. До суда заявление еще не дошло.

Если родители не согласятся, дело передадут в трибунал по делам несовершеннолетних. Будет назначен специальный куратор от прокуратуры.

Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса в мире снижается восьмую неделю подряд, а количество летальных исходов – в течение семи недель. Гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус добавил, что на прошлой неделе было зафиксировано свыше 2,5 миллиона случаев COVID-19 и почти 64 тысячи смертей.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденции по COVID-19 в РФ скорее плохие, чем хорошие. Представитель Кремля добавил, что для желающих обезопасить свое здоровье, кроме вакцинации, важна и ревакцинация.

В Москве за сутки выявили 7 584 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 656 человек. На ИВЛ находятся 626 пациентов. Всего в России выявлено 5 334 204 случая коронавируса.

