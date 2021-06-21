В ВОЗ рассказали о ситуации с коронавирусом в мире

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Число случаев коронавируса в мире снижается восьмую неделю подряд, а количество летальных исходов – в течение семи недель. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

"Это хорошие новости, но количество новых инфекций и смертей остается высоким во всем мире", – приводит его слова РИА Новости.

Гебрейесус добавил, что на прошлой неделе было зафиксировано свыше 2,5 миллиона случаев COVID-19 и почти 64 тысячи смертей.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что тенденции по COVID-19 в РФ скорее плохие, чем хорошие. Представитель Кремля добавил, что для желающих обезопасить свое здоровье, кроме вакцинации, важна и ревакцинация.

В Москве за сутки выявили 7 584 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 656 человек. На ИВЛ находятся 626 пациентов. Всего в России выявлено 5 334 204 случая коронавируса.

