Московские врачи вылечили от коронавируса более 1,1 млн человек

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве за сутки выявили 7 584 случая заражения коронавирусом, госпитализировали 1 656 человек. На ИВЛ находятся 626 пациентов, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 в столице.

За это время от заболевания вылечились еще 3 098 пациентов. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 1 119 837.

Также за минувшие 24 часа в городе скончались 79 пациентов с пневмонией и положительным результатом теста на коронавирус.

В Оперативном штабе напомнили о важности вакцинации для победы над вирусом. Сделать прививку можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник или без записи в популярных общественных местах, а также в павильонах "Здоровая Москва".

Ранее свой прогноз по срокам пика пандемии обновили математики из Санкт-Петербургского государственного университета. По актуальным данным, максимальная заболеваемость COVID-19 ожидается 30 июня.