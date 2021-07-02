Всем болеющим ОРВИ в Москве предписали соблюдать изоляцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что всем пациентам с ОРВИ в Москве теперь необходимо соблюдать самоизоляцию.
Такая мера была принята в связи с решением Депздрава приравнивать всех пациентов с ОРВИ к заболевшим коронавирусной инфекцией.
"Последние две недели Москва пробила все эпидемиологические пороги. Исходя из этой ситуации, мы приняли решение, что все случаи ОРВИ мы будем рассматривать как потенциальный коронавирус", – объяснила Ракова.
Заммэра уточнила, что гражданам с соответствующими симптомами нужно будет соблюдать карантин до получения результатов ПЦР-теста на COVID-19.
Ранее стало известно, что в Москве всем пациентам с ОРВИ, а также их родственникам будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирусную инфекцию.
Такой тест позволяет оперативно выяснить, есть ли у человека в носоглотке белок, свидетельствующий о наличии инфекции, подчеркнула Ракова.
Владимир Путин заявил, что принимаемые властями некоторых регионов меры направлены на то, чтобы избежать локдауна из-за коронавируса. Глава государства подчеркнул, что в рамках этих действий в некоторых субъектах страны и вводится обязательная вакцинация для определенных категорий граждан.
Президент выразил надежду, что Россия достигнет коллективного иммунитета, чтобы во всех сферах возобновилась работа в обычном режиме.
В Москве число пациентов с COVID-19 на ИВЛ увеличилось почти вдвое
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