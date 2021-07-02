Пациентам с ОРВИ и их родственникам будут делать тест на антиген к коронавирусу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве всем пациентам с ОРВИ, а также их родственникам, будут делать экспресс-тест на антиген, дополняющий ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Вице-мэр пояснила, что Депздрав принял решение, что все пациенты с ОРВИ до отрицательного теста ПЦР приравниваются к больным коронавирусной инфекцией.
"Мы начинаем эксперимент, в соответствии с которым дополнительно всем, к кому приходит врач в связи с болезнью ОРВИ, до окончательного ПЦР-исследования и всем родственникам, которые с ним проживают, будет делаться экспресс-тест на антиген – тест, который дополняет ПЦР-исследование", – пояснила Ракова.
По ее словам, тест позволяет определить, есть ли у человека в носоглотке белок, свидетельствующий о наличии инфекции.
Заммэра подчеркнула, что все больные ОРВИ должны соблюдать самоизоляцию, до того, как придут результаты теста на COVID-19.
Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, который предполагает включение вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Как уточняется в пояснительной записке, проект документа разработан в целях широкого охвата населения вакцинацией против COVID-19.
2 июля Владимир Путин подписал закон, согласно которому частные медучреждения, участвующие в реализации программы обязательного медицинского страхования, получат право бесплатно проводить вакцинацию граждан.
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