Сделать прививку от COVID-19 теперь можно во Дворце водных видов спорта "Лужники"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Пройти вакцинацию против коронавируса бесплатно и без предварительной записи теперь можно во Дворце водных видов спорта "Лужники", сообщает пресс-служба комплекса социального развития Москвы.

"Дворец водных видов спорта "Лужники" пополнил список популярных общественных мест, где можно бесплатно и без записи сделать прививку от COVID-19. Мощности по вакцинации наращивают, так как наблюдается рост спроса", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что такой формат удобен для жителей: не нужно записываться в поликлинику в строго определенное время. В текущей эпидемиологической ситуации важно, чтобы сделать прививки в кратчайшие сроки могли все желающие.

В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, а саму вакцинацию проводят медицинские работники городских поликлиник. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник.

Без записи пройти вакцинацию можно в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19. Они работают с 08:00 до тех пор, пока прививку не получат все желающие в течение дня.

Также сделать прививку можно в 21 пункте вакцинации в популярных городских локациях. Кроме того, привиться можно в одной частных медицинских клиник, с которыми Москва заключила соответствующие соглашения.

Ранее врачи столичного департамента здравоохранения оценили популярные мифы о вакцинации против коронавируса и рассказали о важности процедуры. Так, главный внештатный специалист аллерголог-иммунолог департамента здравоохранения Москвы Дарья Фомина указала на то, что вакцинация не противопоказана людям с аллергическими заболеваниями.

Главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов, в свою очередь, назвал сахарный диабет отягчающим фактором при заражении коронавирусом.

Главный врач городской клинической больницы имени Давыдовского Елена Васильева подчеркнула, что вакцинация от коронавируса показана гражданам с артериальной гипертензией, стенокардией, перенесенными в прошлом инфарктом миокарда, инсультом, тромбоэмболиями и иными нарушениями в области работы сердечно-сосудистой системы.

Глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун добавил, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 остается сложной, а растягивание процесса вакцинации не позволит остановить рост заболеваемости в столице. Специалист указал на негативную роль "индийского" штамма коронавируса.