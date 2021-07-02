Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Владимир Путин подписал закон, согласно которому частные медучреждения, участвующие в реализации программы обязательного медицинского страхования, получат право бесплатно проводить вакцинацию граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон вносит изменения в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Медицинские организации вне зависимости от их организационно-правовой формы смогут бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в нацкалендарь. При этом порядок получения ими необходимых препаратов для проведения плановой вакцинации будет утверждаться правительством РФ, а в случае с прививками по эпидемическим показаниям – правительствами регионов.
Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, который предполагает включение вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Как уточняется в пояснительной записке, проект документа разработан в целях широкого охвата населения вакцинацией против COVID-19.
ВОЗ дала рекомендации по вакцинации от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: