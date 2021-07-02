Путин подписал закон о бесплатной вакцинации в частных клиниках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин подписал закон, согласно которому частные медучреждения, участвующие в реализации программы обязательного медицинского страхования, получат право бесплатно проводить вакцинацию граждан. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вносит изменения в ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней". Медицинские организации вне зависимости от их организационно-правовой формы смогут бесплатно проводить профилактические прививки, включенные в нацкалендарь. При этом порядок получения ими необходимых препаратов для проведения плановой вакцинации будет утверждаться правительством РФ, а в случае с прививками по эпидемическим показаниям – правительствами регионов.

Ранее Минздрав опубликовал проект приказа, который предполагает включение вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Как уточняется в пояснительной записке, проект документа разработан в целях широкого охвата населения вакцинацией против COVID-19.

