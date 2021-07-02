Инфекционист предупредил о новой волне коронавируса в России

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Россию осенью ждет новая волна коронавирусной инфекции. Такое мнение выразил врач-инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков, сообщает "Газета.ру".

Как объяснил специалист, темпы вакцинации в России крайне медленные. При этом иммунитет у привившихся людей формируется лишь через полтора месяца.

В частности, в данный момент граждане страны никак не защищены от штамма коронавируса "Дельта". Кроме того, продолжает циркулировать штамм "Дельта плюс", пояснил эксперт.

"Учитывая, что у нас огромное количество антипрививочников – иммунитета у них не будет", – рассказал Тимаков.

Он объяснил, что не получившие прививку граждане будут заражаться штаммами "Дельта" и "Дельта плюс". Такое развитие событий не позволит победить пандемию в ближайшее время.

"Может быть такое, что мы увидим повторный рост заболеваемости – ту самую четвертую волну – сразу, не переходя в фазу стабилизации", – подытожил врач.

Ранее директор Института иммунологии ФМБА России Муса Хаитов назвал заболевание, которое снижает вероятность заражения коронавирусной инфекцией. По словам эксперта, люди с аллергией менее подвержены заражению COVID-19.