Полицейские в Москве задержали очередного курьера с поддельной справкой по COVID-19

12:51
Фото: depositphotos/igorykor_official
Столичные правоохранители задержали курьера с фальшивым сертификатом о вакцинации от коронавируса в ходе контрольной закупки. Об этом сообщается на сайте "МВД медиа".
"Оперуполномоченные в ходе проверочной закупки приобрели сертификат о вакцинации против новой коронавирусной инфекции за 5 тысяч рублей. На Каширском шоссе мужчина передал оперативникам документы, которые ранее были заказаны по интернету", – говорится в сообщении.
Задержанный сообщил полицейским, что конверт с документом ему передал неизвестный, предложив 500 рублей за осуществление доставки. По данному факту возбуждено уголовное дело о подделке документов.
Ранее в Москве полицейские задержали подозреваемую в изготовлении поддельных документов, в том числе справок о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19. Оперативники заказали в интернете справку о медотводе без сдачи анализов и проведения осмотра врачом, после чего смогли выйти на предполагаемую злоумышленницу.
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