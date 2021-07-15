В столице задержали подозреваемую в подделке медотвода от вакцинации против COVID-19

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Столичные полицейские задержали подозреваемую в изготовлении поддельных документов, в том числе справок о медицинском отводе от вакцинации против COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, оперативники заказали в интернете справку о медотводе без сдачи анализов и проведения осмотра врачом.

"У женщины-курьера полицейские обнаружили конверты с другими медицинскими документами, которые она в этот день также намеревалась передать клиентам. Согласно заключению экспертизы, все изъятые документы являются поддельными", – сообщила Волк.

По ее словам, курьер в течение трех месяцев забирала конверты для доставки у одной и той же женщины. Сотрудники полиции установили ее личность и провели обыск в ее жилище.

В квартире обнаружили печати, штампы, образцы оттисков печатей государственных медучреждений столицы, бланки медсправок.

"По предварительным данным, с использованием специального принтера жительница столицы самостоятельно изготавливала различные документы, после чего их продавали всем желающим через интернет и популярный мессенджер", - отметила Волк.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

Ранее в Москве на Хорошевском шоссе и Ленинском проспекте были задержаны курьеры, которые развозили фиктивные медицинские документы, в числе которых сертификаты о вакцинации от коронавируса и справки о медотводах. Установлено, что в обоих случаях подделкой бумаг занимался один изготовитель.

На данный момент ведутся поиски всех причастных к преступлению. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 УК РФ "Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков".

