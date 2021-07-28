В Москве удвоили число пунктов по выдаче подарков привившимся пенсионерам

В Москве почти в два раза увеличивается число пунктов выдачи коробки "С заботой о здоровье".

Тонометр, пульсометр, средства гигиены, медицинские маски – важные для пенсионеров вещи в подарок от города можно получить в одном из крупнейших в Европе центре вакцинации в Гостином дворе и в 119 пунктах на базе столичных поликлиник, а также в центрах социального обслуживания по месту жительства.

Привиться нужно до 1 октября. Для получения подарка нужно иметь при себе паспорт, столичный полис ОМС, сертификат о вакцинации и сертификат на подарочный набор. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.