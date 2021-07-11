Эпидемиолог назвал "золотой стандарт" вакцинации для появления коллективного иммунитета

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Необходимо вакцинировать 94–96% процентов населения, чтобы справиться с большинством инфекционных заболеваний, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По его мнению, это может сохранить жизнь тем, кто не может привиться по медицинским противопоказаниям.
"Для того чтобы профилактировать вспышки кори, охват во всем мире должен быть не менее 94% декретируемых групп. Только в этой ситуации инфекция может быть управляемой", – сообщил эпидемиолог.
Он отметил, что коронавирусная инфекция тоже управляется средствами специфической профилактики. Коллективный иммунитет формируется при вакцинации 60–70% населения и помогает пережить период увеличения заболеваемости с наименьшими потерями.
"Так или иначе, цифра 94–96% является золотым стандартом для большинства заразных заболеваний", – подытожил Горелов.
Ранее иммунолог рассказал, можно ли избежать появления "российского" штамма COVID-19. Для сведения шансов возникновения "российского" штамма к нулю, отметил эксперт, нужно сократить количество вируса на территории страны, а этого можно добиться только с помощью вакцинации.
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