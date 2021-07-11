Вакцина против коронавируса "КовиВак" закончилась в Москве за один день

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Вакцина "КовиВак", появившаяся в наличии в Москве утром в субботу, 10 июля, закончилась меньше чем за сутки, сейчас ожидается поставка препарата. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Вакцины "КовиВак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России", – говорится в сообщении.

В субботу получить прививку данным препаратом можно было в 14-ти павильонах "Здоровая Москва" в парках "Фестивальный", "Царицыно", Олимпийской деревни, "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы и некоторых других. В каждой точке было доступно не более 850 доз вакцины.

В конце июня стало известно, что Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Объемы производства обещали позднее многократно увеличить.