Вакцина "КовиВак" снова появилась в Москве

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Антикоронавирусная вакцина "КовиВак" снова стала доступна в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на официальный портал столичной мэрии.

"10 июля в 14 павильонов "Здоровая Москва" поступила вакцина "КовиВак", – уточняется в сообщении.

Получить прививку данным препаратом можно в в парках "Фестивальный", "Царицыно", Олимпийской деревни, "Перовский", 50-летия Октября, имени 850-летия Москвы и некоторых других. В каждой точке доступно не более 850 доз вакцины.

В конце июня стало известно, что Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Объемы производства обещали позднее многократно увеличить.