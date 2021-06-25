В Центре Чумакова заявили о планах увеличить производство "КовиВака"

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
Центр имени Чумакова РАН планирует в пять раз увеличить объем выпуска вакцины против коронавируса "КовиВак" в случае поступление нового дефицитного оборудования. Об этом заявил директор центра Айдар Ишмухаметов.
По его словам, поставка оборудования задерживается на 2–3 месяца, однако его поступления уже подтвердили на июль. После этого понадобился еще примерно месяц на его установку.
"Мы ждем определенных приборов, так называемых реакторов, к сожалению, дефицит на них крайне велик, поэтому у нас уже перенос этого поступления на два или три месяца. Если приходит то оборудование, <...> мы сможем увеличить нашу производительность почти на порядок, по крайней мере раз в пять", – сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Между тем Ишмухаметов подчеркнул, что тот объем препарата, производство которого было запланировано изначально, будет выпущен до конца года, как и обещалось.
Ранее сообщалось, что вакцина "КовиВак" вновь стала доступна в столичных поликлиниках. Привиться ей можно в пяти пунктах вакцинации от COVID-19. Однако из-за ограниченного количества препарата в записи могут быть перерывы.
До этого, 22 июля, столичные власти сообщили, что "КовиВак" закончился в Москве. Из-за этого запись на вакцинацию данным препаратом была приостановлена до поступления очередной партии от Минздрава РФ.
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