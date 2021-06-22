До конца июня Центр Чумакова выполнит план по производству 1 млн доз "КовиВак"

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Представитель Центра имени Чумакова рассказал, что план по производству и отгрузке поставщику одного миллиона доз вакцины "КовиВак" будет выполнен до конца июня, сообщает ТАСС.

"Поставки вакцины "КовиВак" от коронавирусной инфекции идут в соответствии с графиком, до конца июня мы произведем и отгрузим обещанный миллион доз вакцины", – сказал он.

Ранее вакцина "КовиВак" закончилась в Москве, из-за чего запись на вакцинацию этим препаратом приостановили.

До этого из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала обеспечить вакцинацию от COVID-19 сотрудников сферы услуг. Роспотребнадзор по столице поставил руководителям организаций задачу привить 60% сотрудников.