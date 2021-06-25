Вакцина "КовиВак" снова стала доступна в поликлиниках Москвы

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Вакцина от коронавируса "КовиВак" снова стала доступна в поликлиниках Москвы. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Отмечается, что привиться данным препаратом москвичи могут в пяти пунктах вакцинации от COVID-19.

"Количество вакцины ограниченно, поэтому могут быть перерывы в записи", – говорится в сообщении.

Во вторник, 22 июля, столичные власти сообщили, что вакцина "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН, закончилась в Москве. Из-за этого запись на вакцинацию данным препаратом была приостановлена до поступления очередной партии от Минздрава РФ.

В Центре имени Чумакова указали, что план по производству и отгрузке поставщику одного миллиона доз вакцины "КовиВак" будет выполнен до конца июня.