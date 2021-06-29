Центр имени Чумакова выпустил в гражданский оборот 1 млн доз "КовиВака"

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Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра.

"По графику мы планировали до конца июня выпустить 1 миллион доз "КовиВака". А фактически мы уже вывели в гражданский оборот этот объем вакцины", – сказал собеседник агентства.

Накануне стало известно, что в Москве снова закончилась вакцина "КовиВак". Запись на вакцинацию данным препаратом приостановлена. В настоящее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии препарата.

Ранее в Центре имени Чумакова, разработавшем "КовиВак", заявили о планах в пять раз увеличить объем выпуска вакцины. Увеличение производительности станет возможным благодаря новому оборудованию.

Речь шла о так называемых реакторах, поставка которых задерживается на 2–3 месяца, однако их поступление уже подтвердили на июль. После этого понадобился еще примерно месяц на их установку.

