Центр имени Чумакова выпустил в гражданский оборот 1 млн доз "КовиВака"

Фото: РИА Новости/Кирилл Брага
Центр имени Чумакова произвел и выпустил в гражданский оборот 1 миллион доз вакцины от коронавирусной инфекции "КовиВак". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя центра.
"По графику мы планировали до конца июня выпустить 1 миллион доз "КовиВака". А фактически мы уже вывели в гражданский оборот этот объем вакцины", – сказал собеседник агентства.
Накануне стало известно, что в Москве снова закончилась вакцина "КовиВак". Запись на вакцинацию данным препаратом приостановлена. В настоящее время ожидается поставка Минздравом РФ следующей партии препарата.
Ранее в Центре имени Чумакова, разработавшем "КовиВак", заявили о планах в пять раз увеличить объем выпуска вакцины. Увеличение производительности станет возможным благодаря новому оборудованию.
Речь шла о так называемых реакторах, поставка которых задерживается на 2–3 месяца, однако их поступление уже подтвердили на июль. После этого понадобился еще примерно месяц на их установку.
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