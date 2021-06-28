В Москве приостановили вакцинацию препаратом "КовиВак"

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В Москве снова закончилась вакцина "КовиВак". Запись на вакцинацию данным препаратом приостановлена, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

"Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", – говорится в сообщении.

Вакцинация данным препаратом по той же причине приостанавливалась в период с 22 по 25 июня. В минувшую пятницу препарат снова появился и стал доступен в пяти детских городских поликлиниках, в числе которых № 99, филиал 4, а также поликлиники № 94, 143, 7 и 2.

Ранее в Центре имени Чумакова, разработавшем "КовиВак", заявили о планах в пять раз увеличить объем выпуска вакцины в случае поступление нового дефицитного оборудования.

Речь шла о так называемых реакторах, поставка которых задерживается на 2–3 месяца, однако их поступление уже подтвердили на июль. После этого понадобился еще примерно месяц на их установку.

