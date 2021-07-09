Тем, у кого после двух прививок не появились антитела, посоветовали выбрать другую вакцину

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Россиянам, у которых после двух прививок не появились антитела, следует выбрать для вакцинации другой препарат. Такое заявление сделал эпидемиолог Роспотребнадзора, заместитель директора по научной работе ФБУН Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Александр Горелов.

"Если после двух введения вакцин у вас нулевые титры антител, через полгода нужно повторить введение другим вакцинным препаратом. Если вы не ответили на него, а такие категории есть, <…> то нужно обратиться к иммунологу, чтобы узнать причину неответа" , – сказал Горелов в эфире радио "Эхо Москвы".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что человек после прививки от коронавируса не заразен. При этом она подчеркнула, что бывают исключительные случаи.

