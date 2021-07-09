Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации

Фото: Москва 24/Максим Мишин
Заниматься сексом после прививки от COVID-19 можно, однако важно не переусердствовать. Такое заявление сделал руководитель Минздрава Саратовской области Олег Костин.
Перед этим замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер подчеркнул, что повышенные нагрузки, в числе которых и секс, не рекомендованы после вакцинации, а также назвал секс очень энергозатратным занятием.
"По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом. – Прим. ред.). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время", – произнес Костин на видео, которое разместили на странице регионального Минздрава в Instagram.
Он рекомендовал людям подходить к принятию решения разумно и не переусердствовать. В таком случае столь строгих ограничений нет.
Ранее врачи предупредили об опасности курения в первые дни после вакцинации. Это потенциально может привести к образованию тромбов и усугубить или обострить возможные побочные эффекты от введения препарата.
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