Глава саратовского Минздрава объяснил заявление о сексе после вакцинации

Фото: Москва 24/Максим Мишин

Заниматься сексом после прививки от COVID-19 можно, однако важно не переусердствовать. Такое заявление сделал руководитель Минздрава Саратовской области Олег Костин.

Перед этим замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер подчеркнул, что повышенные нагрузки, в числе которых и секс, не рекомендованы после вакцинации, а также назвал секс очень энергозатратным занятием.

"По поводу вчера на брифинге высказывания моего заместителя касаемо нагрузок при сексе после инъекции вакцины, что не рекомендовано (заниматься сексом. – Прим. ред.). Уважаемые граждане, вы же понимаете, что это прозвучало от молодого, сильного отца двух детей, который воспринимает все усиленно, что когда что-то много или избыток чего-то, то это всегда вредно в любое время", – произнес Костин на видео, которое разместили на странице регионального Минздрава в Instagram.

Он рекомендовал людям подходить к принятию решения разумно и не переусердствовать. В таком случае столь строгих ограничений нет.

Ранее врачи предупредили об опасности курения в первые дни после вакцинации. Это потенциально может привести к образованию тромбов и усугубить или обострить возможные побочные эффекты от введения препарата.

