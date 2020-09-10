После вакцинации от COVID-19 занятия спортом не запрещены – Оперштаб

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
Участникам пострегистрационного исследования препарата от коронавируса не нужно ограничивать себя в спорте и менять привычный распорядок дня. Об этом сообщили в Оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
"После проведения вакцинации в рамках пострегистрационного исследования существенно менять образ жизни не нужно. Ограничивать себя от занятия спортом на весь период проведения исследований не стоит, вакцинация никак не должна менять привычный распорядок", – сообщили в Оперштабе.
При этом специалисты подчеркнули, что в день вакцинации лучше не курить, исключить употребление алкоголя, физические нагрузки, а также стоит воздержаться от жирной и жареной пищи. В Оперштабе уточнили, что этот день лучше провести спокойно, как и перед любой другой медицинской процедурой.
По словам специалистов, единственное существенное ограничение после проведения вакцинации от коронавируса – недопустимость прививания от других заболеваний в течение 30 дней.
"Все добровольцы, подавшие заявку на участие в пострегистрационном этапе исследований, предварительно обязательно проходят медицинский осмотр. После проведения вакцинации все они в течение 180 дней находятся под наблюдением врачей", – пояснили в пресс-службе.
11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.
9 сентября в Москве началась вакцинация первых столичных жителей против коронавируса. Она проходит в рамках пострегистрационных испытаний прививки от COVID-19. Сообщалось, что вакцинация будет проводиться в два этапа.
Накануне в Минздраве РФ сообщили, что вакцинация лиц, входящих в группу риска, начнется в российских регионах в ближайшее время. В ведомстве отметили, что состояние граждан после получения прививки будет контролироваться с помощью специального приложения.
В Москве началась вакцинация от коронавируса
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