В Москве первые горожане получили вакцину от COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В Москве приступили к вакцинации горожан в рамках исследования вакцины от коронавируса. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сегодня важный день не только для города, но и для всей страны. В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей", – рассказала она.

По словам Раковой, прививку уже получили первые участники исследования. Заместитель мэра назвала старт процедуры важным не только для столицы, но и для всей страны.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее заявил о создании приложения для отслеживания состояния людей после вакцинации от коронавируса. Тем, кто пройдет процедуру, необходимо будет вносить данные о самочувствии в эту разработку.

По состоянию на 7 сентября в Москве на пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса записались около 25 тысяч человек.

Массовая вакцинация от коронавируса в столице, как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, станет возможна только в конце 2020 – начале 2021 года. Препарат еще должен пройти необходимые исследования и доказать свою эффективность.

11 августа в мире была зарегистрирована первая вакцина для профилактики коронавируса. Российский препарат "Спутник V" разработали в Центре имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

