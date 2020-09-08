Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин назвал пандемию коронавируса разовой историей, заявив, что через полтора года о ней все забудут, передает ТАСС.

"Пандемия – это разовая история, думаю, мы через года полтора уже вообще забудем, что это такое. Когда находишься в этом эпицентре кризиса, то думаешь, что все-все, вот теперь, а дальше как? Поверьте, выпустим массовую вакцину, отвакцинируется большая часть населения, перед нами будут другие проблемы и другие вызовы", – сказал мэр на Московском финансовом форуме.

Ранее глава города отметил, что ограничения в Москве при повышении выявляемости COVID-19 должны быть минимальными. По его словам, такой сценарий возможен даже при осложнении ситуации и увеличении прироста количества заболевших. В то же время мэр призвал соблюдать меры санитарной безопасности, которые предписываются врачами.

7 сентября в Москве началась диагностика участников исследования вакцины от коронавируса. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, около 25 тысяч горожан подали заявку. Решение о возможности их участия будет принято по результатам медицинского скрининга.

Что касается массовой вакцинации в столице, Собянин сообщил, что она произойдет в конце 2020 – начале 2021 года. Глава города подчеркнул, что процесс проведения пострегистрационных испытаний прививки займет от 2 до 6 месяцев.

За последние сутки в Москве зафиксировали 695 новых случаев коронавируса. Среднесуточный темп прироста заболевших COVID-19 за две недели составил 0,25%. Всего в России выявлено 1 035 789 случаев COVID-19.

