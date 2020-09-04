Власти делают все, чтобы россиянам не пришлось вновь уходить на самоизоляцию – Голикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Российские власти делают все возможное, чтобы гражданам не пришлось снова уходить на самоизоляцию из-за распространения коронавирусной инфекции, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Федеральное правительство и президент – мы делаем все возможное для того, чтобы эту работу таким образом организовать, чтобы нам не пришлось с вами снова останавливаться, снова уходить на самоизоляцию, снова предпринимать те усилия, которые мы предпринимали по закрытию предприятий", – сказала она на встрече с медработниками Ростовской области.
В то же время вице-премьер подчеркнула, что многое зависит от дисциплины россиян и от того, насколько быстро и качественно власти будут реагировать на происходящие ситуации.
За последние сутки в России подтвердили 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции. Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 121 летальный случай. За весь период по России умерли 17 649 человек. За прошедшие 24 часа выписали 5 812 человек, а за все время – 832 747.
В Москве число новых случаев коронавируса составляет 5,46 на 100 тысяч человек. По данным Росстата, по этому показателю столица находится во втором десятке среди субъектов России. Также Москва входит в топ регионов с самым низким темпом прироста новых случаев COVID-19. Этот показатель в столице составляет 0,3%.
Еще 1 196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
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