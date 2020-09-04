Порядка 4 тыс человек с COVID-19 остаются в больницах Москвы – Собянин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

В больницах Москвы остаются около 4 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что каждый десятый пациент переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме.

"Положительный тест на COVID-19 по-прежнему получают более 600 человек в день", – написал мэр.

На своем сайте Сергей Собянин подвел промежуточные итоги борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Мэр столицы выразил мнение специалистов, что Москва переборола самую тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями в отличие от других крупных мегаполисов в мире, подчеркнув, что городу удалось избежать коллапса здравоохранения, не так сильно травмировать экономику и защитить старшее поколение.

Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1 196 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.

За последние сутки в России подтвердили 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Из них 1 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.

Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 121 летальный случай. За весь период по России умерли 17 649 человек. За прошедшие 24 часа выписали 5 812 человека, а за все время – 832 747.