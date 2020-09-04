Порядка 4 тыс человек с COVID-19 остаются в больницах Москвы – Собянин

10:35
Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В больницах Москвы остаются около 4 тысяч человек с коронавирусной инфекцией, написал в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. Он отметил, что каждый десятый пациент переносит болезнь в тяжелой или очень тяжелой форме.
"Положительный тест на COVID-19 по-прежнему получают более 600 человек в день", – написал мэр.
На своем сайте Сергей Собянин подвел промежуточные итоги борьбы с новой коронавирусной инфекцией.
Мэр столицы выразил мнение специалистов, что Москва переборола самую тяжелую фазу пандемии с наименьшими потерями в отличие от других крупных мегаполисов в мире, подчеркнув, что городу удалось избежать коллапса здравоохранения, не так сильно травмировать экономику и защитить старшее поколение.
Ранее сообщалось, что в столице выздоровели еще 1 196 пациентов после прохождения лечения от коронавируса.
За последние сутки в России подтвердили 5 110 новых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах страны. Из них 1 235 случаев не имели клинических проявлений болезни.
Всего в России зарегистрировано 1 015 105 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки подтвержден 121 летальный случай. За весь период по России умерли 17 649 человек. За прошедшие 24 часа выписали 5 812 человека, а за все время – 832 747.
Еще 1 196 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: